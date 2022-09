Saoirse Ronan w obsadzie wojennego filmu Steve'a McQueena 0

Czterokrotnie nominowana do Oscara w swojej krótkiej karierze aktorka Saoirse Ronan otrzymała angaż w nowym projekcie brytyjskiego filmowca Steve'a McQueena. Akcja filmu przeniesie nas w czasy drugiej wojny światowej.

Saoirse Ronan, ''Lady Bird''

Ronan kojarzyć możecie z filmów Hanna, Jeżeli nadejdzie jutro, Grand Budapest Hotel, Lady Bird czy Małe kobietki. Rola jaką otrzymała w nowym filmie McQueena niestety, ale nie została ujawniona.

Film nosi tytuł Blitz. Historia w nim ukazana skupi się na grupie londyńczyków podczas II wojny światowej, kiedy to na miasto co rusz spadają bomby. To jak na razie wszystko co zostało zdradzone z fabuły.

McQueen to główny twórca filmu. Oprócz napisania scenariusza i wyreżyserowania Blitz, objął on także funkcję producenta wykonawczego. Dla McQueena to pierwszy film od czasu 2018 roku kiedy to napisał i wyreżyserował thriller Wdowy. Ma on także na swoim koncie 3-krotnie nagrodzony Oscarem dramat biograficzny Zniewolony. 12 Years a Slave.

Obecnie film jest na etapie kompletowania obsady. Zdjęcia do produkcji rozpocząć mają się jeszcze w tym roku. Blitz trafi na platformę Apple TV+. Data premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Deadline