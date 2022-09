Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mads Mikkelsen na planie zdjęciowym filmu "The Bastard" 0

Duńskie studio produkcyjne Zentropa opublikowało pełną obsadę nowego epickiego dramatu kostiumowego w reżyserii cieszącego się międzynarodowym uznaniem reżysera Nikolaja Arcela pod tytułem The Bastard. Równocześnie udostępniono pierwsze zdjęcia z planu.

Mads Mikkelsen - "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a"

Wcześniej, podczas Festiwalu w Cannes, ogłoszono, że światowej sławy aktor Mads Mikkelsen oraz utalentowana aktorka Amanda Collin wystąpią w rolach zubożałego Kapitana Ludviga Kahlena oraz pełnej życia Ann Barbary, a dziś możemy z przyjemnością ogłosić pozostałych członków obsady. Poza Madsem Mikkelsenem i Amandą Collin, którzy grają główne role w filmie wystąpią również m. in. Simon Bennebjerg, Gustav Lindh, Kristine Kujath Thorp, Magnus Krepper oraz Morten Hee Andersen.

Film, uznaje się za jedną z największych produkcji Zentropy ostatnich lat (budżet 8 milionów euro). Scenariusz filmu Arcel napisał wspólnie z innym uznanym duńskim scenarzystą i reżyserem Andersem Thomasem Jensenem na podstawie duńskiego bestsellera pt. "Kaptajnen og Ann Barbara" z 2020 roku. Producentem filmu jest Louise Vesth z Zentropa Entertainments.

Adaptacja Arcela to porywający dramat o podboju duńskich wrzosowisk. To film o niepoddającej się człowiekowi naturze, wielkich marzeniach i jeszcze większym poświęceniu. O zemście, dyscyplinie, miłości i stracie. To historia o dumnym i niepoddającym się przeciwnościom mężczyźnie oraz o kobiecie, która zostaje jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem.

Zdjęcia do The Bastard powstają właśnie w Danii, Niemczech i Czechach. Premiera planowana jest na jesień 2023 roku.

Źrodło: Best Film