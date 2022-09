Babak Anvari reżyserem czwartego filmu z serii ''Cloverfield'' 0

Nareszcie znaleziono osobę odpowiednią do zasiądnięcia za kamerą planowanego od lat czwartego filmu z serii ’’Cloverfield’’. Reżyserem produkcji został Babak Anvari.

Anvari to brytyjsko-irański filmowiec mający na swoim koncie dwie naprawdę dobre pozycje – W cieniu śmierci, za którą dostał nagrodę BAFTA i Przypadkowy przechodzień. Wyreżyserował także już nieco słabiej oceniany horror Rany. Dołączył on do już świetnego zespołu, w skład którego wchodzi Joe Barton będący scenarzystą i J.J. Abrams – producent wykonawczy.

Film nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Obecnie w mediach nazywany jest Cloverfield 4. Produkcja należeć będzie do potwornego uniwersum, w skład którego wchodzi Projekt: Monster, Cloverfield Lane 10 i Paradoks Cloverfield. Seria zapoczątkowana została w 2008 roku.

Po raz pierwszy w historii tego uniwersum Paramount Pictures oficjalnie ogłosiło powstanie sequela. Dotychczasowe filmy powstawały pod innymi tytułami i dopiero publikacja zwiastuna ujawniała do jakiej serii należą. Teraz jednak mamy czarno na białym. Niestety nie wiemy nic na temat fabuły, która prawdopodobnie jak wcześniej, trzymana będzie w tajemnicy do samego końca.

Źrodło: Deadline