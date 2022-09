Przerażający zwiastun horroru ''Egzorcyzmy siostry Ann'' 0

Studio Liosngate opublikowało wywołujący ciarki zwiastun horroru o egzorcyzmach. Produkcja nosi tytuł Egzorcyzmy siostry Ann, a za jej reżyserię odpowiada Daniel Stamm.

fragment plakatu promującego film ''Egzorcyzmy siostry Ann''

Siostra Anna jest przekonana, że jej powołaniem jest walka z demonami. Wie, że na skutek dramatycznych wydarzeń z dzieciństwa zyskała pewien wyjątkowy dar. Kościelne zasady są jednak jednoznaczne – egzorcystami mogą być tylko księża. Dla kobiet spotkanie z demonem jest po stokroć bardziej niebezpieczne. Pragnienie Anny jest silniejsze niż strach i rozsądek. Jej mistrz i mentor, pozwala jej uczestniczyć w procesie szkolenia egzorcystów z pozycji obserwatorki. Podczas jednej z przerażających sesji, Anna doświadcza obecności demona o niesłychanej mocy. Jest on zbyt potężnym przeciwnikiem dla początkujących egzorcystów, ich dusze stają się dla niego łatwym łupem. Wkrótce okazuje się, że jedyną osobą zdolną stawić mu czoła jest właśnie siostra Anna. Nie jest to bowiem ich pierwsze spotkanie. Demon, który opętał dziewczynkę to ten sam byt, który lata temu dręczył matkę Anny. Kobieta z wszystkich sił pragnie zniszczyć zło, nie wie jednak, że robi dokładnie to czego chce demon…

W obsadzie filmu znajdują się Jacqueline Byers jako Anna, Colin Salmon, Christian Navarro, Lisa Palfrey, Nicholas Ralph, Virginia Madsen i Ben Cross.

Premiera horroru 31 października.

Źrodło: ComingSoon