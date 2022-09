Dzieci kontra kosmici - zobacz zwiastun filmu ''Kids vs. Aliens'' 0

Wytwórnia RLJE Films prezentuje zwiastun typowo halloweenowego horroru Kids vs. Aliens. Jego światowa premiera odbędzie się w trakcie trwającego już festiwalu filmowego Fantastic Fest.

W Kids vs. Aliens występują Dominic Mariche, Phoebe Rex, Calem MacDonald, Asher Grayson Percival i Ben Tector, a reżyserem jest Jason Eisener na podstawie scenariusza napisanego wspólnie Johnem Daviesem.

Film jest koprodukcją RLJE Films i platformy Shudder. Dokładna data jego premiery nie została jeszcze podana. Wiadomo jednak, że nie wyjdzie wcześniej niż w 2023 roku. Kids vs. Aliens trafi zarówno do kin, jak i do streamingu.

Akcja filmu dzieje się podczas halloweenowej nocy. Gary interesuje się kinem i pragnie kręcić amatorskie filmu wraz ze swoimi najlepszymi kumplami. Zaś jego starsza siostra Samantha chce tylko dobrze się bawić w ’’cool’’ towarzystwie. Oboje niezbyt się dogadują. Kiedy ich rodzice wyjeżdżają na weekend, w który akurat wypada święto Halloween, postanawiają zorganizować wielką imprezę, na której non stop się kłócą. Zabawa przerwana zostaje przez atak kosmitów. Wiecznie skonfliktowane rodzeństwo teraz musi nauczyć się współpracować, aby przetrwać noc.

Źrodło: Dark Horizons