Astérix I Obélix powracają! Zobaczcie zwiastun nowego filmu o podboju Chin!

W sieci zadebiutował zwiastun nowego filmu o przygodach kultowych galijskich wojaków. Przed Wami zapowiedź filmu Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu.

fragment plakatu filmu "Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu"

Jest rok 50 p.n.e. Cesarzowa Chin została właśnie uwięziona po zamachu stanu, do którego doprowadził zdradziecki książę Deng Tsin Qin. Z pomocą Finalthesis, fenickiego kupca i jej wiernego ochroniarza Mai Wei, jedyna córka cesarzowej, księżniczka Sass-Yi, ucieka do Galii, by prosić o pomoc dwóch dzielnych wojowników Asterixa i Obelixa, obdarzonych nadludzką siłą dzięki magicznej miksturze. Nasi dwaj nierozłączni bohaterowie chętnie zgadzają się pomóc księżniczce w ocaleniu jej matki i oswobodzeniu jej kraju. I tak rozpoczyna się wielka podróż i przygoda na drodze do Chin. Ale Cezar i jego potężna armia, spragnieni nowych podbojów, również zmierzają w kierunku Państwa Środka…

W role tytułowe wcielają się Gilles Lellouche (Obélix) oraz Guillaume Canet (Astérix). Oprócz nich w obsadzie są także Vincent Cassel (César), Jonathan Cohen (Graindemaïs), Marion Cotillard (Kleopatra), Julie Chen (Księżniczka Fu Yi), Leanna Chea (Tat Han), Manu Payet (Ri Qi Qi), Ramzy Bedia (Epidemaïs), Bun-Hay Mean (Deng Tsin Qin), Linh-Dan Pham (Cesarzowa), Tran Vu Tran (Książę Du Deng) i Pierre Richard (Panoramix). Na ekranie pojawi się też gwiazda piłki nożnej Zlatan Ibrahimović.

Reżyserem filmu jest odtwórca tytułowej roli, Guillaume Canet.

Źrodło: Pathe