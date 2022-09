Pierwszy zwiastun ''The Last of Us'' od HBO 0

Po krótkim materiale wideo zaprezentowanym miesiąc temu stacja HBO opublikowała o wiele dłuższą, bo prawie 2-minutową zapowiedź The Last of Us. Jest na co popatrzeć.

''The Last of Us''

Akcja serialu umiejscowiona jest 20 lat po tym, jak cywilizacja jaką znamy została zniszczona przez dziwnego wirusa zmieniającego ludzi w stwory. Joel pracujący w nowej rzeczywistości, jako przemytnik, dostaje zadanie przetransportowania 14-letniej Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. To, co z początku zapowiada się na prostą robotę, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, w trakcie której oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

The Last of Us to adaptacja popularnej survivalowej gry od Naughty Dog. Ma ona być wierna materiałowi źródłowemu, choć zawierać będzie również nowe elementy. Te zaś jak mówi showrunner Craig Mazin mają jedynie na celu rozszerzenie bądź wypełnienie niektórych elementów z historii gry, a nie zmianę istoty fabuły.

Premiera The Last of Us w 2023 roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Dark Horizons