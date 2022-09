Roving Woman Michała Chmielewskiego znalazł się w selekcji Raindance Film Festival w Londynie, gdzie powalczy o nagrodę Discovery Award. Będzie to europejska premiera filmu z Leną Górą i Johnem Hawkesem w rolach głównych.

Los Angeles, 2022. Sara zostaje wyrzucona z domu przez swojego „prawie sławnego” chłopaka. Ubrana w wieczorową suknię, z pustymi rękami, rusza w drogę. Próbuje wrócić w rodzinne strony i pogodzić się z matką, ale jej podróż przyjmuje nieoczekiwany kierunek. Sara kradnie samochód i rusza przed siebie. Przemierzając kalifornijskie pustynie, spotyka niezwykłych, lecz zagubionych ludzi, którzy tak jak ona poszukują swojej własnej drogi. Każdej nocy Sara przegląda znalezione w aucie rzeczy. Właściciel skradzionego samochodu Gregory Milloy zaczyna ją coraz bardziej fascynować. Ostatecznie Sara postanawia go odnaleźć.

Film Roving Woman luźno inspirowany jest historią tajemniczego zniknięcia artystki Connie Converse w latach 70. To pełnometrażowy debiut fabularny reżysera Michała Chmielewskiego.

Współscenarzystką i odtwórczynią głównej roli jest tutaj Lena Góra. Obok niej w obsadzie filmu znaleźli się John Hawkes i Chris Hanley, a producentem wykonawczym jest legenda kina drogi, reżyser Wim Wenders.