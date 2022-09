Tak prezentuje się Namor w filmie ''Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu'' 0

Magazyn Empire ujawnił pierwsze zdjęcie Namora, nowego bohatera, który pojawi się w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Postać tą portretuje Tenoch Huerta.

''Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu''

Namor ma być mutantem, którego wygląd i zachowanie inspirowane jest kulturą i historią Mezoameryki. W przeciwieństwie do komiksów, w których Namor przedstawiany jest jako władca Atlantydy będący synem człowieka i księżniczki Atlantydy, w filmie jest on władcą miasta zwanego Talocan. Namor będzie antagonistą.

Ryan Coogler powrócił, jako reżyser sequela, w którym ujrzymy świat po śmierci T’Challi, poznamy nowych bohaterów w postaci Namora i RiRi Williams, a także zobaczymy, jak Wakanda musi radzić sobie z byciem celem kolejnych wrogów.

Królowa Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye i Dora Milaje walczą o to, aby ochronić swój naród przed interweniującymi potęgami światowymi po śmierci króla T’Challi. Gdy Wakandczycy dążą, aby przejścia do kolejnego rozdziału swojej historii, bohaterowie muszą połączyć siły z Nakią (członek służb wywiadowczych Wakandy znanych, jako War Dogs) i Everettem Rossem. To oni muszą wytyczyć nową ścieżkę dla królestwa Wakandy.

Premiera filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu już 11 listopada tego roku. Będzie to po Avengers: Koniec gry drugi najdłuższy film MCU liczący 161 minut.

Źrodło: Empire Magazine