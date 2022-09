Finałowy zwiastun filmu ''Halloween. Finał'' 0

Studio Universal Pictures opublikowało finałowy zwiastun filmu Halloween. Finał. Materiał wideo prezentuje nam zapowiedź ostatecznego starcia do jakiego dojdzie pomiędzy Laurie Strode a Michaelem Myersem.

fragment plakatu promującego film ''Halloween. Finał''

Halloween. Finał to finałowa odsłona nowej trylogii franczyzy ’’Halloween’’. Historia rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z Halloween zabija. Laurie mieszka ze swoją wnuczką Allyson (Andi Matichak) i kończy pisać swoje wspomnienia. Od tamtej pory Michael Myers nie był widziany. Laurie, po tym, jak przez dziesięciolecia pozwoliła widmu Michaela określać i kierować swoją rzeczywistością, postanowiła uwolnić się od strachu oraz wściekłości. Ale kiedy młody mężczyzna, Corey Cunningham (Rohan Campbell), zostaje oskarżony o zabicie chłopca, którym miał się opiekować, rozpala to kaskadę przemocy i terroru, które zmuszają Laurie do ostatecznego zmierzenia się ze złem, którego nie może kontrolować.

Za kamerą ostatniej części trylogii ponownie stanął David Gordon Green, który nakręcił również Halloween oraz Halloween zabija. W roli Laurie po raz siódmy Jamie Lee Curtis.

Jak ujawnił Green trójka obejmować ma niektóre wydarzenia znane nam z obecnej rzeczywistości, m.in. pandemię.

Halloween. Finał w kinach i na platformie Peacock zadebiutuje już 14 października.

Źrodło: ComingSoon