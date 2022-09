Samara Weaving wystąpi w kolejnym horrorze. Film wyreżyseruje Evan Katz 0

Samara Weaving otrzymała angaż w kolejnej produkcji należącej do gatunku horroru. Zatrudniona została w filmie Azrael.

Samara Weaving, ''Zabawa w pochowanego''

Weaving ma już w swojej karierze występ w kilku produkcjach grozy. Zagrała w serialu Ash kontra martwe zło, a także w filmach Opiekunka i Zabawa w pochowanego. Jest także w obsadzie szóstego filmu z serii Krzyk, którego premiera datowana jest na 2023 rok.

Niestety, ale nie zdradzony został nawet najmniejszy zarys fabuły filmu Azrael. Tym samym nie wiemy jaką rolę odegra Weaving. Wiadomo zaś kto wyreżyseruje film, to E.L. Katz, amerykański filmowiec mający na swoim koncie reżyserię poszczególnych odcinków takich hitowych produkcji jak Nawiedzony dwór w Bly, Potwór z bagien czy serialowy Krzyk. Jeśli zaś chodzi o pełnometrażowe dzieła to na swoim koncie ma thriller kryminalny Drobne zbrodnie oraz komedię Tanie podniety. Będzie on pracował na scenariuszu autorstwa Simona Barretta.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w październiku w Estonii.

Źrodło: Collider