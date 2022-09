Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Teściowie 2" - pierwsze zdjęcia z filmu 0

Zakończyły się zdjęcia do filmu Teściowie 2 w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej. Komiczno-ironicznej opowieści o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub. Na planie filmu ponownie spotkali się Maja Ostaszewska, Izabela Kuna i Adam Woronowicz. Do obsady dołączył Eryk Kulm Jr.

Eryk Kulm i Maja Ostaszewska - "Teściowie 2"

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata (Maja Ostaszewska) w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana (Eryk Kulm Jr) oraz matki (Ewa Dałkowska). Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

Teściowie 2 to kontynuacja świetnie przyjętego zarówno przez widzów jak i krytyków komediowego hitu Teściowie. Za scenariusz filmu, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Marek Modzelewski. Tym razem za kamerą stanęła Kalina Alabrudzińska, która tak komentuje swoją decyzję o udziale w projekcie:

Uśmiałam się czytając scenariusz. Spodobał mi się kierunek w jakim zmierza ta historia. Bardzo też chciałam spotkać się w pracy z Izą Kuną (ponownie) Mają Ostaszewską i Adamem Woronowiczem. Poczułam, że "Teściowie 2" dają mi szansę zrobić naprawdę zabawną komedię, która jednocześnie może być przejmująca.

Producentem filmu jest AKSON STUDIO. Koproducentami są TVN Warner Bros. Discovery oraz NEXT FILM. Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada NEXT FILM.

Film realizowany w Polsce ze wsparciem finansowym na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Premiera kinowa filmu Teściowie 2 planowana jest na 2023 rok.

Źrodło: NEXT FILM