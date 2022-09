''Smok mojego taty'' - zwiastun animowanego filmu Netflix 0

Netflix opublikował zwiastun animowanego filmu Smok mojego taty będącego adaptacją książki Ruth Stiles Gannett opublikowanej w 1948 roku.

''Smok mojego taty''

Animacja ukaże historię niezwykłej przyjaźni pomiędzy chłopcem Elmerem, a smokiem imieniem Borys.

Elmer wraz z matką przeprowadza się do miasta co niezbyt chłopcu się podoba. Tocząc wieczne boje z rodzicielką postanawia uciec w poszukiwaniu legendarnej Wild Island i czekającego na ratunek młodego smoka. Znajdując go nie spodziewa się tego, że połączy ich przyjaźń taka na całe życie. Razem przeżyją wiele niebezpiecznych przygód i postarają się ocalić tajemniczą wyspę.

Smok mojego taty wyreżyserowała nominowana do Oscara za irlandzki film Żywiciel – Nora Twomey. Pracowała ona na scenariuszu autorstwa Meg LeFauve. Głosu animowanym bohaterom w oryginale udzielają Jacob Tremblay, Gaten Matarazzo, Whoopi Goldberg, Ian McShane, Golshifteh Farahani, Dianne Wiest, Yara Shahidi, Charlyne Yi, Judy Greer, Leighton Meester i Adam Brody.

Za powstanie animacji odpowiada studio Cartoon Saloon.

Premiera filmu Smok mojego taty 11 listopada – tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix