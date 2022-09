Oficjalny plakat artystyczny do filmu "Pisklę" 0

Już 14 października Velvet Spoon wprowadza do kin Pisklę w reżyserii Hanny Bergholm. Dzisiaj prezentujemy Państwu oficjalny plakat artystyczny filmu autorstwa Patryka Hardzieja.

Pisklę to wyjątkowe połączenie horroru, baśni i filmu o dojrzewaniu, które jest nie tylko horrorem, ale przede wszystkim wyjątkową opowieścią o trudnej relacji matki i córki, drodze do niezależności i "wyfruwaniu" spod matczynych skrzydeł.

Tinja to nieśmiała nastoletnia gimnastyczka wychowywana przez apodyktyczną matkę, której marzy się życie jak z Instagrama – z perfekcyjnymi śniadaniami, wiecznie uśmiechniętymi dziećmi i fałszywym rodzinnym szczęściem. Pewnego dnia Tinja znajduje w lesie umierającą wronę i jej samotne jajko. Postanawia zabrać je do domu, by wykluł się z niego ptak. Jajko rośnie jednak do ogromnych rozmiarów, a Tinja nie zdaje sobie sprawy, że za chwilę doprowadzi do narodzin potwora.

Pisklę to wyjątkowe połączenie horroru, baśni i opowieści o dorastaniu przywołujące na myśl najlepsze tytuły ze stajni A24. Debiut Hanny Bergholm przeraża, wzrusza i nie daje o sobie zapomnieć.

