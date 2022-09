Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Disney pracuje nad filmem, którego bohaterem będzie Figment 0

Walt Disney pracuje nad filmem, którego bohaterem będzie Figment. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Figment to mały fioletowy smok, który czasami przywdziewa też żółty sweter. Jest maskotką znaną z pawilonu "Imagination!" parku rozrywki Epcot, który jest częścią Walt Disney World Resort. Bohater został stworzony w 1983 roku i jest "ucieleśnieniem procesu wyobrażania – jest wytworem twojej wyobraźni". Co ciekawe nawiązania do Figmenta możemy znaleźć w filmach Pixara – Toy Story 4 i W głowie się nie mieści.

Film zostanie wyprodukowany przez firmę Setha Rogena – Point Grey. Scenariusz przygotuje natomiast duet Dan Hernandez i Benji Samit – pracowali razem już przy okazji Pokémon: Detektyw Pikachu oraz Rodzina Addamsów 2.

Na razie Walt Disney nie podał informacji związanych ze startem produkcji. Nie jest też znana jeszcze data premiery.

Źrodło: Deadline