Timothée Chalamet w zwiastunie "Do ostatniej kosteczki" - nowego filmu Luki Guadagnino 0

W sieci zadebiutował zwiastun filmu Do ostatniej kosteczki. Jest to nowe dzieło uznanego włoskiego filmowca, Luki Guadagnino. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

"Do ostatniej kosteczki"

Film był pokazywany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie zdobył dwie nagrody. Co prawda nie udało się wygrać Złotego Lwa, ale Luca Guadagnino wyjechał z weneckiej imprezy ze Srebrnym Lwem, natomiast Taylor Russell otrzymała wyróżnienie im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora lub aktorki.

Maren Yearly to młoda kobieta, która pragnie tego samego, co my wszyscy. Chce być kimś, kogo ludzie podziwiają i szanują. Chce być kochana. Ale jej sekretne, haniebne potrzeby zmusiły ją do wygnania. Nienawidzi siebie za złe rzeczy, które robi, za to, co stało się z jej rodziną i poczuciem tożsamości; za to, jak dyktuje się jej miejsce w świecie i jak ludzie ją widzą – jak ją osądzają.

W roli głównej wspomniana Taylor Russell. Oprócz niej w obsadzie są także: Timothee Chalamet, Mark Rylance, Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg oraz André Holland.

Premiera filmu 25 listopada 2022 roku.