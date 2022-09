Zwiastun do nowej serii true crime "Zbrodnia bez ciała" 0

Nie ma ciała, nie ma zbrodni… Ale czy na pewno? Czy można kogoś skazać za dokonanie zabójstwa bez koronnego dowodu, jakim jest ciało ofiary? Okazuje się, że tak. Pięcioodcinkowy serial dokumentalny "Zbrodnia bez ciała" opowiada o sprawach, w których doszło do skazania przestępców po śledztwach poszlakowych. Premiera serii produkcji własnej CBS Reality 4 października o 21:00.

"Zbrodnia bez ciała"

Typowe dochodzenie zaczyna się od odnalezienia ciała ofiary i ustalenia jej tożsamości. Następuje badanie śladów na miejscu przestępstwa, ustalanie przyczyny śmierci, przebiegu zdarzenia, szukanie motywu zbrodni i jej sprawcy. Ale jeśli nie ma ciała, to skąd wiadomo, że doszło do zabójstwa i jak udowodnić komuś, że je popełnił? W takim przypadku rozpoczyna się śledztwo poszlakowe. I choć potrafi ono trwać długo i wymaga dużej pieczołowitości, może doprowadzić do skazania sprawcy. Serial "Zbrodnia bez ciała" opowiada o pięciu przypadkach, w których sprawcy byli pewni, że dokonali zbrodni doskonałej. Tak skutecznie pozbyli się jednego z najważniejszych dowodów w śledztwie, że przekonani byli o swojej bezkarności… aż do ogłoszenia przez sąd wyroku skazującego.

O zbrodniach i śledztwach, w których brakowało koronnego dowodu, opowiadają eksperci: Diana Brzezińska, prawniczka, współautorka książki "Zbrodnie bez ciał", oraz profiler Jan Gołębiowski. Ich opowieści uzupełniają relacje lokalnych dziennikarzy, psychologów, specjalistów od śladów biologicznych i medycyny sądowej, a także badań za pomocą poligrafu i georadaru.

Premiera serii "Zbrodnie bez ciał" odbędzie się 4 października o 21:00 na CBS Reality.

Źrodło: CBS Reality