Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Serce dębu" i wyjątkowa NIEMAPA OTO DĄB! 0

Z okazji premiery filmu Serce dębu (już 7 października!), dzięki współpracy Best Filmu i Mamy Projekt, powstała cudowna i wyjątkowa NIEMAPA Oto dąb! NIEMAPA to seria nietypowych przewodników, która za pomocą zabawnych ilustracji i angażujących tekstów przedstawia ciekawe miejsca, przyrodę i kulturę. Ilustracje do NIEMAPY Oto dąb wykonał Tomek Kaczkowski.

Warto poznać bliżej dęby – wraz z NIEMAPĄ zapraszamy do wspólnego odkrywania tych niezwykłych drzew. Dąb jest na pierwszy rzut oka – wielki, majestatyczny i okazały. Z bliska – to mały świat dla niezliczonych istot. Warto go poznać i sprawdzić, jakie tajemnice skrywa.

Pamiętamy jak wiele emocji wzbudziło tegoroczne głosowanie na Europejskie Drzewo Roku. Social media wrzały, a my głosowaliśmy na Dunina, który w efekcie zdobył pierwsze miejsce. Takie akcje są zabawne, ale m.in. dzięki nim zwracamy uwagę na wyjątkowość wielowiekowych drzew, które są filarami bioróżnorodności w swoim otoczeniu. Na NIEMAPIE przyglądamy się dębom z bliska, pokazujemy ich mieszkańców i powiązania z ekosystemem. Prezentujemy też sylwetki „dębów celebrytów” takich jak chociażby wspomniany Dąb Dunin, ale też Bartek czy łódzki Fabrykant.

wymienia Joanna Guszta, twórczyni NIEMAPY.

NIEMAPA Oto dąb pozwala poznać te drzewa od czubka najwyższej gałęzi po koniuszek korzenia. Proponujemy zadania wykorzystujące różne zmysły i zachęcamy do tego, żeby po obejrzeniu filmu Serce dębu i przejrzeniu NIEMAPY udać się na rodzinną wycieczkę i przyjrzeć się dębom uważniej.

NIEMAPA Oto dąb w wersji papierowej będzie dystrybuowana przede wszystkim na pokazach edukacyjnych filmu Serce dębu dla grup szkolnych, na zajęciach ekologicznych i leśnych w całym kraju, w Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" w Krakowie, Białowieskim Parku Narodowym, na wystawie EkoEksperymentarium w Galerii BWA Wrocław Główny i w KATO Urban Corner.

Wersja elektroniczna dostępna TUTAJ

Źrodło: Best Film