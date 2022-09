Bruce Willis sprzedał prawa do wizerunku, aby twórcy mogli tworzyć tak zwane "deepfake" 1

Jak doskonale wiemy Bruce Willis z powodu problemów zdrowotnych zakończył karierę aktorską. Pomimo tego legenda kina nadal będzie widziana na ekranie!

Firma Deepcake nabyła prawa do wizerunku Bruce’a Willisa, dzięki czemu będzie mogła wykorzystywać jego cyfrową twarz w filmach, serialach, programach telewizyjnych oraz reklamach. Co ciekawe w zeszłym roku w ten sposób podobizna Bruce’a Willisa pojawiła się w kampanii reklamowej rosyjskiego operatora MegaFon. Ową reklamę możecie obejrzeć poniżej.

Sam aktor bardzo pozytywnie ocenił finalny efekt, który można obejrzeć w powyższym materiale.

W pierwszych miesiącach 2022 roku świat obiegła informacja, iż u Bruce'a Willisa zdiagnozowano afazję, zaburzenie mowy spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu. Z tego też powodu aktor zmuszony był zakończył swoją karierę aktorską.

Co sądzicie o technologii generowania twarzy? Czy według Was jest to przyszłość kina? Sporo mówi się na temat wykorzystania wizerunku zmarłych aktorów i aktorek we współczesnym kinie. Technologia ta została już wykorzystana chociażby w spin-offach "Gwiezdnych wojen" oraz serii "Szybcy i wściekli.

Źrodło: The Telegraf