Bill Skarsgard i Lily-Rose Depp wystąpią w ''Nosferatu'' Roberta Eggersa

Planowany już od dłuższego czasu film Roberta Eggersa będący odświeżoną wersją kultowego Nosferatu nabiera rozpędu. Ogłoszono właśnie dwa nowe nazwiska, które pojawiły się na liście płac.

Bill Skarsgard, film ''To''

Swoje angaże otrzymali szwecki aktor Bill Skarsgård, znany z serii To, będącej adaptacją dzieła Stephena Kinga i córka Johnny'ego Deppa – Lily-Rose Depp. Skarsgård sportretuje hrabiego Orloka, a więc tytułowego bohatera. Depp zaś ciągle prowadzi rozmowy na temat swojej roli. Prawdopodobnie wcieli się w młodą kobietę, którą zafascynuje się słynny wampir.

Co sądzicie o tych angażach?

Wcześniej z projektem związani byli Harry Styles i Anya Taylor-Joy, jednak z powodu przeciągających się prac przedprodukcyjnych zostali oni zmuszeni do rezygnacji z niego. Wtedy za produkcję filmu odpowiadało Studio 8. Po problemach z obsadą i budżetem projekt został chwilowo wstrzymany, a Eggers zajął się realizacją filmu Wiking. Po wejściu na pokład studia Focus Features zdecydował się on powrócić do tematu. Miejmy nadzieję, że tym razem na dobre i produkcja nie zaliczy kolejnych problemów i opóźnień.

Eggers jest autorem scenariusza do filmu, stanie on także za kamerą. Producenci nowego Nosferatu to Jeff Robinov, John Graham, Eggers, Chris Columbus i Eleanor Columbus.

