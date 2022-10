Duttonowie powracają - Paramount prezentuje zwiastun 5. sezonu ''Yellowstone'' 0

Najpopularniejszy serial Paramount Network powraca z piątym sezonem. Mowa oczywiście o ranczerskiej produkcji Yellowstone.

W nadchodzącej serii John Dutton, w którego wciela się Kevin Costner, obejmuje urząd gubernatora stanu Montana. Jego pierwszą decyzją jest zwolnienie poprzedniego personelu i zatrudnienie córki Beth jako szefowej sztabu.

Jak wynika ze zwiastuna głównym wrogiem Duttonów w tym sezonie będzie Caroline Warner. Ranczerska rodzina musi szykować się na wojnę.

Piąty sezon będzie jak dotąd najdłuższym. Składa się na niego 14 odcinków. Ich emisja podzielona została na dwie części, po 7 epizodów każda. Premiera pierwszej już 13 listopada.

Ranczerska rodzina z Montany na czele z seniorem rodu, Johnem Duttonem (Kevin Costner), która posiada i kontroluje największe gospodarstwo w całych Stanach Zjednoczonych, musi stawić czoła przeciwnościom losu oraz obcym wkraczającym na ich tereny, utrudniającym im działanie i próbującym przejąć ich ziemie. Podstępni, chciwi deweloperzy, żądni zemsty rdzenni Amerykanie z pobliskiego rezerwatu oraz pierwszego Amerykańskiego Parku Narodowego – oni wszyscy czyhają na jakiś błąd, by przejąć te tereny. Polityczne podstępy, zatruwanie wody, wysadzanie koryta rzeki, tajemnicze morderstwa to tylko początek wojny o władzę nad tą ziemią, Wszystko co najlepsze i najgorsze w Ameryce zdaje się spotykać tę rodzinę.

Źrodło: Dark Horizons