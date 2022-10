Bruce Willis zdementował doniesienia o sprzedaży wizerunku 0

Przed kilkoma dniami w sieci pojawiła się całkiem wiarygodna informacja o sprzedaniu wizerunku przez Bruce’a Willisa, który z powodów zdrowotnych musiał zakończył karierę aktorską. Teraz gwiazda cyklu "Szklana pułapka" zdementowała te doniesienia.

Bruce Willis - "Życzenie śmierci"

Na Wyspach Brytyjskich to dziennik The The Telegraph, jako pierwszy podał informację o tym, iż Bruce Willis sprzedał prawa do swojego wizerunku firmie Deepcake. Z doniesień wynikało, że umowa, która została rzekomo zawarta pozwalała na wykorzystywanie w sposób cyfrowy twarzy amerykańskiego aktora w filmach, serialach oraz reklamach.

BBC donosi jednak, że rzecznik Bruce’a Willisa zaprzeczył, jakoby miał on jakiekolwiek partnerstwo lub umowę z firmą. Firma Deepcake również potwierdziła słowa rzecznika i zamieściła kilka słów wyjaśnienia w swoim oświadczeniu:

Informacja o prawach jest błędna. Bruce nie sprzedał nikomu żadnych praw, są one domyślnie jego.

Deepcake wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia realistycznych symulacji znanych postaci. Przypomnijmy, że Bruce Willis i firma Deepcake współpracowała przy okazji reklamy rosyjskiej firmy telekomunikacyjnej w zeszłym roku.

Źrodło: BBC