Deborah Ann Woll odnośnie potencjalnego występu w "Daredevil: Born Again"

Charlie Cox i Vincent D’Onofrio powrócą do swoich ról znanych z seriali Netflixa na podstawie komiksów Marvela w produkcji Daredevil: Born Again. A co z resztą aktorów, którzy pojawili się w tamtych widowiskach?

Ostatnio pojawiły się plotki, jakoby Elden Henson miał powrócić do roli Foggy’ego w serialu Daredevil: Born Again. Foggy odegrał kluczową rolę w trzech sezonach Daredevila jako najlepszy kumpel i partner biznesowy Matta Murdocka. Dobrze poinformoway dziennikarz Daniel Richtman twierdzi, że nie zabraknie go też w projekcie Disneya. A co z Deborah Ann Woll?

To właśnie ona grała trzecią postać z paczki doskonale znanej fanom Diabła z Hell’s Kitchen. Aktorka wypowiedziała się na temat potencjalnego zainteresowania rolą Karen w Daredevil: Born Again. Fani również dopytują się powrót aktorki.

To wiele dla mnie znaczy. Uwielbiam tę postać i tęsknię za nią. Naprawdę czuję, że nie wszystko zostało powiedziane. Mamy tak wiele do opowiedzenia. To naprawdę piękne uczucie wiedząc, ile osób ją kocha i chce jej więcej na ekranie. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Jestem tutaj, znają mój numer telefonu. Jestem dostępna, ale to zależy od nich. Wiem, że opowiedzą najlepszą historią, jaką tylko mogą. Jeśli będzie w to włączona Karen Page, będzie to bardzo ekscytujące. Jeśli nie, to pozostanę wiernym widzem.

mówiła Deborah Ann Woll

A Wy co sądzicie o powrocie Deborah Ann Woll do roli Karen?

Źrodło: ComicBookMovie