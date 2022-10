Will Smith jako uciekający niewolnik w pierwszym zwiastunie thrillera ''Emancipation'' 0

Will Smith powraca na duży ekran po tegorocznej aferze, która miała miejsce na gali rozdania Oscarów. W sieci zadebiutował zwiastun jego najnowszego filmu Emancipation. Zapowiada się naprawdę dobre kino, tym bardziej, iż oparte na prawdziwej postaci i prawdziwych wydarzeniach.

Will Smith wciela się w postać Petera, niewolnika pracującego na plantacji bawełny w Luizjanie, któremu udaje się uciec. W trakcie swojej podróży na północ, gdzie ma zamiar dołączyć do armii Unii, musi uciekać przed rządnymi krwi łowcami oraz walczyć o przetrwanie na niebezpiecznych luizjańskich bagnach. Jest to thriller historyczny oparty na prawdziwej historii Petera. Inspiracją do powstania scenariusza było zdjęcie jego nagich pleców, pokrytych bliznami po brutalnej chłoście. Obraz do zobaczenia tutaj.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Reżyserem produkcji jest Antoine Fuqua, który pracował na scenariuszu autorstwa Williama N. Collage'a.

Za projekt ten odpowiada Apple Original Films, tak więc film trafi do biblioteki serwisu Apple TV+. Będzie miało to miejsce 9 grudnia tego roku, tydzień po kinowej premierze, która planowana jest na 2 grudnia.

