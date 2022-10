Eva Green w zwiastunie psychologicznego thrillera ''Nocebo'' 0

Utalentowana francuska aktorka Eva Green wystąpiła w najnowszym filmie Lorcana Finnegana. W sieci zadebiutował zwiastun psychologicznego thrillera Nocebo.

Materiał wideo daje możliwość przyjrzenia się niezwykle niepokojącej atmosferze filmu i napięciom, które w szybkim tempie narastają pomiędzy różnymi postaciami.

Nocebo to koprodukcja studia RLJE Films i serwisu Shudder, specjalizującego się w produkcjach grozy. Stojący za kamerą Finnegan na swoim koncie ma m.in. thriller science fiction Wiwarium, który znaleźć możecie na platformie Amazon Prime Video oraz irlandzki horror Without Name.

Scenariusz Nocebo napisał Garret Shanley. W obsadzie oprócz Evy Green, znajdują się Mark Strong, Chai Fonacier i Billie Gadsdon.

Green wciela się w projektantkę mody, która cierpi na tajemnicza chorobę. Wprawia ona w niemałe zakłopotanie zajmujących się jej przypadkiem lekarzy oraz niezwykle frustruje jej męża (w tej roli Mark Strong).

Premiera filmu Nocebo w kinach już 4 listopada. 22 listopada produkcja pojawi się w Internecie.

Źrodło: ComingSoon