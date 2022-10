Taissa Farmiga powraca do roli siostry Ireny w sequelu ''Zakonnicy'' 0

Nadchodzi kontynuacja udanego horroru Zakonnica z 2018 roku. Wcześniej potwierdzono, iż w sequelu ponownie pojawi się Valak. Teraz zaś wiemy także, że do roli siostry Ireny powróci Taissa Farmiga.

Sequel Zakonnicy wyreżyseruje Michael Chaves mający na swoim koncie dwa dzieła z gatunku horroru – Topielisko: Klątwa La Llorony i Obecność 3: Na rozkaz diabła. Na stanowisku reżysera zastąpił on Corina Hardy, który odpowiada za pierwszy film.

Jednym z producentów wykonawczych oczywiście został James Wan, a do roli demona zwanego Valak, powraca Bonnie Aarons. W obsadzie jest także Storm Reid, znana z serialu Euforia.

Zakonnica jak i jej kontynuacja należą do tak zwanego '’Uniwersum Obecności'’. Akcja sequela rozgrywać ma się w 1956 roku we Francji. Dojdzie do morderstwa pewnego księdza, a zło rozprzestrzeni się. Siostra Irena ponownie stanie twarzą w twarz z demoniczną siłą zwaną Valakiem.

Akcja Zakonnicy osadzona była w 1952 roku w Rumunii, a więc fabuła kontynuacji ukaże wydarzenia po zaledwie czterech latach od tego czego świadkami byliśmy w finale części pierwszej.

Zakonnica 2 trafić do kin ma 8 września 2023 roku.

