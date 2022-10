Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" krytykowane za rasistowskiego policjanta 0

Martin McDonagh w ostatnich tygodniach mógł być zadowolony z ciepłego przyjęcia jego najnowszego dzieła Duchy Inisherin. Produkcja zdobyła serca krytyków na weneckim festiwalu. Niestety od jakiegoś czasu zaczęto dyskutować na temat jego poprzedniego filmu, który także był świetnie odebrany w Wenecji, czyli Trzy billboardy za Ebbing, Missouri.

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri to znakomite kino, które zdobyło worek nominacji do Oscarów. Finalnie w ręce produkcji trafiły dwie statuetki aktorskie – dla Frances McDormand i Sama Rockwella. I to właśnie postać grana przez tego drugiego jest obiektem kontrowersji, o których ostatnio głośno.

Reżyserowi filmu Martinowi McDonaghowi zarzuca się zbyt sympatyczne podejście do postaci rasistowskiego policjanta kreowanego przez Sama Rockwella. Owy problem potęgowany jest również przez fakt, że aktor za tę rolę dostał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. McDonagh odniósł się do tych zarzutów:

Zasadniczo, jeśli ktoś nazywa twój film rasistowskim, a ty go napisałeś i wyreżyserowałeś, to znaczy, że nazywa rasistą także ciebie. Zawsze byłem temu przeciwny, to jest bolesne. Nikt nie chce być tak nazywany.

Martin McDonagh ma pełnię władzy nad swoimi filmami i nie chce, aby ktokolwiek mu mieszał w wizji artystycznej.

Oczywiście można umieścić ostrzeżenie przed filmem, ale niech postać będzie tym, kim jest. Zaufaj swoim odbiorcom, że mają inteligencję, by wiedzieć, że nie ja używam tych słów. Postacie muszą być tym, czym muszą być. Jeśli są fajne, w porządku. Jeśli są homofobami, musisz wiedzieć, że chodzi o postać. Jeśli padają tam słowa rasistowskie, to pokazuje publiczności, że ta część Irlandii jest rasistowska. Inaczej pójdziemy w kierunku nijakiej, nieszkodliwej nicości.

Jego nowe dzieło, czyli Duchy Inisherin trafi do kin 21 października za pośrednictwem Searchlight Pictures. Polska premiera będzie miała miejsce dopiero 20 stycznia 2023 roku.

