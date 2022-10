Zobaczcie materiał z przesłuchania Barry'ego Keoghana do roli Riddlera! 1

Barry Keoghan marzył o tym, aby zagrać w filmie The Batman postać głównego złego, czyli Riddlera. Pojawił się na przesłuchanie i owoc jest pracy można zobaczyć w wideo udostępnionym w mediach społecznościowych.

Aktor Barry Keoghan chciał zagrać w widowisku o Mrocznym Rycerzu postać Riddlera, co zresztą potwierdził w niedawnym wywiadzie, którego udzielił GQ UK. Co ciekawe aktor wysłał nawet do reżysera filmu The Batman Matta Reevesa materiał wideo z próbką swoich aktorskim umiejętności. Finalnie rolę Człowieka Zagadki otrzymał Paul Dano, ale sam Barry Keoghan także na ekranie miał okazję się zaprezentować. To właśnie on został wytypowany na nowego Jokera, o czym poinformował go jego kilka miesięcy po tym, jak wysłał on wideo do Reevesa.

Na razie nie wiadomo czy Joker odegra ważną rolę w kolejnych odsłonach przygód Mrocznego Rycerza od Matta Reevesa. W filmie pojawia się na moment, jednak nakręcona została też scena dodatkowo, którą następnie upubliczniono. Widzimy w niej Rycerza z Gotham, który odwiedza Jokera w więzieniu Arkham. Poniżej przypominamy Wam ową scenę:

Czy chcielibyście powrotu aktora do roli arcywroga Batmana?

Źrodło: GQ