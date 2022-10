Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ile zarobi "Black Adam" w weekend otwarcia? Są pierwsze prognozy analityków! 0

Od jakiegoś czasu w amerykańskich kinach panuje posucha, jeśli chodzi o ważne i głośne filmy. Na szczęście już niedługo zmieni się to za sprawą widowiska Black Adam, które pod koniec miesiąca zadebiutuje na ekranach kin. Poznaliśmy pierwsze prognozy dotyczące tego, ile w weekend otwarcia zarobi tytuł z Dwayne’em Johnsonem.

Wczesne prognozy analityków zajmujących się box office’em dotyczące adaptacji komiksów DC sugerują, że widowisko Black Adam, w którym główną rolę zagra hollywoodzki gwiazdor Dwayne Johnson zaliczy weekend otwarcia kwotą rzędu 65-70 milionów dolarów. Film po raz pierwszy pojawi się na wielkim ekranie w Ameryce Północnej już 21 października i będzie pierwszą tak głośną premierą od czasów Bullet Train.

Co ciekawe, jeśli Black Adam przekroczy w pierwszy weekend 68,1 mln dolarów, będzie najlepszym otwarciem w karierze Dwayne’a Johnsona. Do tej pory jego osobistym numerem jeden jest Mumia powraca z 2001 roku, gdzie tak naprawdę nie on był gwiazdą filmu.

Tego samego dnia co superprodukcja DC Films zadebiutować ma komedia romantyczna Bilet do raju. Prognozuje się, że film z Julią Roberts i George’em Clooneyem zgarnie na dzień dobry 12-17 milionów dolarów.

Źrodło: Deadline