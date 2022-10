Kultura Dostępna w Kinie Helios z filmem "Negatyw" 0

Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz filmu Negatyw.

fragment plakatu filmu "Negatyw"

Seans pod tytułem: Negatyw odbędzie się 06.10.2022 (czwartek) godzina 13:00 i 18:00.

Cena – niezmiennie 10 zł!

Bohaterem filmu jest Karol Weber. Urodził się w połowie lat 70. Jako kilkuletni chłopiec osiadł z rodzicami w małej miejscowości. Jego pasją była fotografia.

Poznajemy go w najważniejszych momentach jego życia – kiedy opuściła go matka, kiedy przeżywa swoją pierwszą miłość i współcześnie, w wieku 47 lat, kiedy świętuje swoje 25-lecie pracy fotoreportera. Po wystawie dowiaduje się o śmierci ojca. Karol udaje się w podróż, by go pochować. Nocna eskapada pociągiem jest pełna niespodzianek na pograniczu jawy i snu. To, co pamięta okaże się inne od tego co rzeczywiście się wydarzyło

Poniżej zwiastun filmu do obejrzenia:

Źrodło: Helios