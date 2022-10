Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Five Nights at Freddy’s" wreszcie znajduje reżysera 0

Blumhouse zamierza zrealizować adaptację kultowej gry wideo, która nosi tytuł "Five Nights at Freddy’s". Poznaliśmy wreszcie nazwisko człowieka, który stanie za kamerą widowiska grozy!

"Five Nights at Freddy’s"

Emma Tammi będzie odpowiadała za wyreżyserowanie horroru opartego na głośnej grze wideo "Five Nights at Freddy’s". Będzie to jej drugi projekt pełnometrażowy w karierze, wcześniej nakręciła udany western w klimatach grozy – Demony prerii.

Blumhouse nad adaptację gry będzie pracował z firmą Jim Henson’s Creature Shop, która specjalizuje się w efektach praktycznych, o czym zresztą świadczy filmografia, którą mogą się pochwalić. Firma założona przez legendarnego twórcę Muppetów, Jima Hensona pracowała przy efektach specjalnych przy takich kultowych produkcjach, jak Ciemny kryształ, Labirynt, Babe czy Wojownicze Żółwie Ninja.

Twórcą gry "Five Nights at Freddy’s" jest Scott Cawthon. Podąża ona za losami niezbyt spokojnego ochroniarza, który zatrudnia się w przyjaznej całym rodzinom pizzerii – Freddy Fazbear’s. W trakcie swojej pierwszej nocki uświadamia sobie, że nie będzie to tak prosta robota, jak mogłoby się wydawać, ponieważ gigantyczne animatroniczne stworzenia stają się śmiertelnie niebezpieczne i mogą się poruszać, gdy nie są obserwowane.

Przedprodukcja filmu ma wystartować na początku 2023 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter