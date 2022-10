Ultra-brutalny "Terrifier 2" premierowo na Splat!FilmFest 0

Wraca najbardziej przerażający klaun w historii horroru. Cudem udało mu się przeżyć masakrę, którą zgotował bohaterom pierwszej części. I jest jeszcze bardziej spragniony bólu i wrzasków swoich ofiar. Nadchodzi Halloween, a on ma kostium jak żaden inny. Tym razem sterroryzuje przebraną za anielską wojowniczkę nastoletnią Siennę, jej rodzinę i przyjaciół. Będzie krwawo, ohydnie i brutalnie, bo Terrifier 2 nie zna żadnych granic. Ani w ukazywaniu obrazowej przemocy, ani w rozładowywaniu napięcia chorym poczuciem humoru Arta The Clowna, przy którym Pennywise wydaje się zahukanym przyjemniaczkiem, niewinną igraszką.

fragment plakatu filmu "Terrifier 2"

Terrifier 2 nie jest filmem dla widzów o słabych nerwach ani dla niedzielnych widzów horrrów. Stężenie koszmaru i gore na minutę jest w dziele Damiena Leone’ego tak wysokie, że trudno w czasie seansu nie odwracać wzroku. To zresztą znak rozpoznawczy serii o klaunie, który przeraził fanów horroru na całym świecie sugestywną, wywracającą żołądek na lewą stronę makabrą. Sequel Terrifiera to nowe, bardziej pogłębione psychologicznie postaci, lepsze efekty gore i charakteryzacja. No i obłąkany Art The Clown, okrwawiony i wykrzywiony, ale zawsze gotowy do akcji. Ale czy wy jesteście na to gotowi?

Terrifier 2 to jeden z najbardziej krwawych i brutalnych filmów tegorocznego Splat!FilmFest. Leone długo pracował nad scenariuszem, by tym razem stworzyć bardziej spójną historię oraz bohaterów, o których można powiedzieć coś więcej niż tylko tyle, że zginęli w męczarniach. Przy okazji oddał też krwawy hołd slasherom lat 80. W roli Arta powraca David Howard Thornton, Siennę gra znana z serialu Iron Fist Lauren LaVera, a w małej rólce w Terrifier 2 wystąpiła także Felissa Rose, która do historii horroru przeszła jako Angela w pierwszej części Uśpionego obozu.

Źrodło: splatfilmfest