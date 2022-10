Galapagos sukcesywnie będzie wprowadzać na polski rynek nowości filmowe Paramount Pictures na nośnikach 4K Ultra HD, Blu-ray™ i DVD. Już w drugiej połowie 2022 roku odbędą się premiery takich produkcji jak: Top Gun: Maverick, Zaginione miasto, Clifford: Wielki czerwony pies i Sonic 2: Szybki jak błyskawica.

To dla nas ogromny zaszczyt, że nasze portfolio zostaje poszerzone o bogatą ofertę niezwykłych tytułów Paramount Pictures International Limited, która zwiera wiele hitów o zasięgu globalnym. Wierzymy, że kompetencje rynkowe Galapagos jako dystrybutora oraz plany wydawnicze Paramount Pictures przyczynią się do zadowolenia konsumentów, partnerów handlowych oraz wzmocnią pozycję rynkową obu firm. To także bardzo ważny i symboliczny moment w historii naszej firmy – po 16 latach działalności, nośniki z filmami wszystkich studiów dystrybuowanych w Polsce, będą oferowane przez Galapagos.

powiedział Andrzej Łudziński, prezes Galapagos Sp. z o.o.