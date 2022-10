Nowy zwiastun bajkowego filmu Netflix ''Kraina Snów'' 0

Witajcie w Krainie Snów! Netflix przedstawia pełny zwiastun filmu o tytułowej krainie z Jasonem Momoą w roli ekscentrycznego jej mieszkańca.

fragment plakatu promującego film ''Kraina Snów''

Jason Momoa w Krainie Snów wciela się we Flipa — wyjętego spod prawa ekscentryka, który pomaga przemierzać sny i uciekać przed koszmarami pewnej dziewczynce (Marlow Barkley), która odkryła tajemniczą mapę, dzięki której trafiła do magicznej krainy. Pragnie ona spotkać swojego zmarłego tatę.

Za reżyserię Krainy Snów odpowiada Francis Lawrence, który pracował już z Momoą na planie serialu See od Apple TV+. Ma on na swoim koncie także świetny film Jestem legendą oraz trzy części '’Igrzysk śmierci'’. Scenariusz wyszedł spod pióra Davida Guiona i Micahela Handelmana. Oparli go oni o komiks Windsona McCaya noszący tytuł Little Nemo in Slumberland.

W obsadzie oprócz Momoa i Barkley znajdują się także Weruche Opia, India de Beaufort, Kyle Chandler i Chris O'Dowd. To kolejna współpraca Momoa z platformą Netflix. W ubiegłym roku aktor wystąpił w thrillerze Sweet Girl.

Kraina Snów trafi na Netflix już 18 listopada.

Źrodło: Netflix