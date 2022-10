Nie umawiaj się na randkę w ciemno - oto zwiastun thrillera ''Run Sweetheart Run'' 0

Amazon Studios i Blumhouse przedstawiają zwiastun thrillera opowiadającego o kobiecie uciekającej przed niedoszłym, brutalnym partnerem. Produkcja nosi tytuł Run Sweetheart Run i jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video.

''Run Sweetheart Run''

Główna bohaterka to młoda kobieta i samotna matka pracująca w korporacji. Kiedy jej szef nalega aby spotkała się z jednym z jego najważniejszych klientów, Cherie niechętnie się zgadza. Początkowo jest zafascynowana charyzmatycznym Ethanem. Wpływowy biznesmen dosłownie zwala z nóg kobietę swoim wdziękiem i obyciem. Kiedy jednak oboje zostają sami ujawnia on swoją prawdziwą, brutalną naturę. Zmaltretowana i przerażona Cherie ucieka nie zdając sobie sprawy, że właśnie rozpoczęła nieustanną grę w kotka i myszkę. Ethan bowiem nie ustanie nim nie zniszczy kobiety. Co jednak kryje się za jego czynami?

Run Sweetheart Run wyreżyserowała Shana Feste pracując na scenariuszu autorstwa swojego i Keith Josef Adkins i Kellee Terrell. W filmie występują Ella Balinska, Pilou Asbæk, Shohreh Aghdashloo, Aml Ameen, Dayo Okeniyi, Betsy Brandt i Clark Gregg.

Premiera filmu na wspomnianej platformie 28 października.

Run Sweetheart Run swoją światową premierę miał już w 2020 roku na Sundance Film Festival. Z powodu zamknięcia kin przez koronawirusa nie trafił na duży ekran.

Źrodło: ComingSoon