Zwiastun finałowego sezonu serialu "Mroczne materie" 0

HBO udostępniło pierwszy zwiastun zapowiadający 3. sezon serialu Mroczne materie. Ogłoszono także datę premiery finałowej odsłony, a będzie to 5 grudnia 2022 roku.

fragment plakatu "Mroczne materie"

W serialu do swoich ról powrócą oczywiście Dafne Keen jako Lyra oraz Amir Wilson jako Will oraz Ruth Wilson, Simone Kirby, Will Keen, Jade Anouka, Ruta Gedminstas i James McAvoy. Za reżyserię trzeciego sezonu odpowiedzą Armit Gupta, Charles Martin i Weronika Tofilska. Wśród nowych twarzy pojawią się m.in. Adewale Akinnuoye-Agbaje, Kobna Holdbrook-Smith czy Jamie Ward.

Finałowy sezon opiera się na ostatniej części książkowej trylogii – Bursztynowej Lunecie autorstwa Philipa Pullmana.

Lyra jest z pozoru zwyczajną dziewczyną. Kiedy znika jej najlepszy przyjaciel, decyduje się ruszyć mu na pomoc, odkrywając przy tym groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Lyra podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem. Podczas podróży przez przeróżne światy, bohaterka spotyka zdeterminowanego i odważnego chłopca o imieniu Will. Razem spotykają na swojej drodze niezwykłe istoty i poznają niebezpieczne sekrety, a los żywych – jak i umarłych – zdaje się być w ich rękach.

Źrodło: collider.com