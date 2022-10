Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nicholas Hoult prowadzi rozmowy w sprawie filmu "Nosferatu" 0

Focus Features pracuje nad realizacją kolejnej wersji "Nosferatu". Gwiazdą filmu miałby zostać Nicholas Hoult, który negocjuje udział w filmie! Szczegóły w dalszej części artykułu.

Bill Skarsgard zagra główną rolę tytułowego wampira w filmie "Nosferatu" za kamerą, którego zobaczymy znakomitego Roberta Eggersa. Na ekranie w głównej roli żeńskiej mamy zobaczyć Lily-Rose Depp. Do tej dwójki dołączyć ma Nicholas Hoult, który rozpoczął już rozmowy negocjacyjne w sprawie dołączenia do obsady aktorskiej. Szczegóły jego roli nie są znane, ale ma on być następcą Harry'ego Stylesa, który zrezygnował z udziału w produkcji.

Historia jest gotycką opowieścią o obsesji między nawiedzoną młodą kobietą (w tej roli Lily-Rose Depp) w XIX-wiecznych Niemczech, a starożytnym wampirem z Transylwanii (ma go zagrać wspominany Bill Skarsgard), który ją śledzi niosąc ze sobą niewyobrażalny horror.

Robert Eggers reżyseruje i pisze scenariusz do "Nosferatu", podczas gdy Jeff Robinov, John Graham, Chris Columbus i Eleanor Columbus pełnią funkcję producentów. Warto dodać, ze sam Robert Eggers także jest jednym z nich.

Źrodło: Deadline