Chloë Grace Moretz walczy o przetrwanie w zwiastunie "The Peripheral" 0

Prime Video zaprezentowało oficjalny zwiastun nadchodzącej serii science-fiction zatytułowanej The Peripheral. W serialu występuje Chloë Grace Moretz jako młoda kobieta w 2032 roku, podróżująca w wirtualnej symulacji do 2099 roku.

kadr z serialu "The Peripheral"

Dla tkwiącej w małym miasteczku w Appalachach młodej kobiety jedyną ucieczką od codziennego znoju jest granie w nowoczesne gry wideo. Idzie jej tak dobrze, że firma przesyła jej do przetestowania nowoczesny sprzęt… kryjący niespodziankę. Umożliwia jej spełnienie marzeń, znalezienie w życiu celu, miłości i luksusu w świecie wyglądającym jak gra… ale poważnie naraża też ją i jej krewnych.

The Peripheral został stworzony przez Scotta Smitha i jest oparty na bestsellerowej powieści z 2014 roku o tym samym tytule autorstwa Williama Gibsona. Pierwszy odcinek serialu będzie miał premierę w Prime Video jeszcze w tym miesiącu, a nowe epizody będą pojawiały się co tydzień, aż do grudnia. Oprócz wspomnianej Moretz w obsadzie występują Jack Reynor, Gary Carr, Eli Goree, JJ Feild, T’Nia Miller, Charlotte Riley, Alex Hernandez, Adelind Horan, Amber Rose Revah i Austin Rising.

Źrodło: collider.com