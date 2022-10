Producenci ''Black Adam'' mówią o kolejnych projektach z Dwaynem Johnsonem 0

W trakcie wywiadów promujących oczekujący na swoją premierę film Black Adam, osoby odpowiedzialne za produkcję opowiedziały o planach uwzględniających kolejne projekty z Dwayne Johnsonem w roli głównej.

Dwayne Johnson, ''Black Adam''

Producenci Black Adam to w większości osoby odpowiedzialne za wiele innych hitów z słynnym aktorem i byłym wrestlerem. Beau Flynn i Hiram Garcia wyprodukowali m.in. San Andreas, Rampage: Dzika furia czy Drapacz chmur.

Zarówno Flynn, jak i Garcia podczas rozmów z prasą potwierdzili, iż ogłoszone na początku tego roku dwa sequele Czerwonej Noty są intensywnie rozwijane.

Mamy scenariusz '’Red Notice 2'’ i prawie '’Red Notice 3'’. Ja i Garcia zrobimy wszystko, aby te filmy powstały. Dużo jednak zależy od tego co o scenariuszach myśleć będą Johnson, Gal Gador otaz Ryan Reynolds. Ta franczyza to świetne kino akcji, chce go Netflix, my oraz reżyser i scenarzysta Rawson Marshall Thurber powiedział Flynn.

Flynn w dalszej rozmowie wyraził także nadzieję na powstanie kontynuacji Wyprawy do dżungli. Według niego dwójka powinna powstać, głównie ze względu na możliwość kolejnego ukazania tej wielkiej chemii jaka panuje pomiędzy dwójką głównych bohaterów (Johnson i Emily Blunt). Na razie jednak nie ma oficjalnego potwierdzenia co do sequela.

Garcia zaś zasugerował, że w bliskich planach mają kolejny film z serii ’’Jumanji’’. Miałby on być kontynuacją Jumanji: Następny poziom.

’’Jumanji’’ na pewno nadejdzie. Oczywiście Jake Kasdan pracuje obecnie nad '’Red One'’, ale gdy skończy to kto wie… powiedział Garcia.

Co sądzicie o tych planach? Dość ambitne, nieprawdaż?

Premiera Black Adam już 21 października.

