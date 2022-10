''The Mean One'' - nadchodzi Grinch. Tym razem jednak będzie krwawo... 0

Ten rok zaskakuje nas niesamowitym łamanie konwencji. Wiemy już o morderczych skłonnościach Kubusia Puchatka i Prosiaczka, teraz czas na złego Grincha. Możemy się domyślać, że happy endu nie będzie…

''The Mean One''

Studio XYZ Films odpowiada za powstanie świątecznego horroru The Mean One. Jego fabuła opiera się na historii Grincha. Główny bohater zwie się The Mean One, jest zielony, mieszka na szczycie ośnieżonej góry i żywi wielką pogardę do Świąt Bożego Narodzenia. Ludzie mieszkający w wiosce nieopodal są przerażeni jego obecnością. Jednak z o wiele bardziej mrocznych powodów niż znane nam wykradanie prezentów.

Do miasteczka przybywa Cindy, która pragnie zmierzyć się ze swoją przeszłością. Ma traumę po tym jak jej rodzice 20 lat temu zostali brutalnie zamordowani przez The Mean One. Ten zaś dalej spragniony krwi ma zamiar zejść do miasteczka w trakcie świątecznych uroczystości i dokonać kolejnego rozlewu krwi.

W Cindy wciela się Krystle Martin. The Mean One portretuje David Howard Thornton. W pozostałej obsadzie: Chase Mullins, Rachel Winfree, Flip Kobler i Amy Schumacher. Za kamerą The Mean One stanął Steven LaMorte.

Premiera filmu w USA 15 grudnia. Niestety, ale na razie polska data debiutu nie jest znana.

Źrodło: Collider