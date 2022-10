Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wigilia Wszystkich Świętych" inspiracją trzeciego filmu Kennetha Branagha o detektywie Herculesie Poirot 0

Kenneth Branagh rozpoczyna przygotowania do trzeciej części przygód jednego z najbardziej znanych detektywów w historii popkultury. Tym razem Herkules Poirot powróci w filmie inspirowanym powieścią "Wigilia Wszystkich Świętych" autorstwa Agathy Christie.

Poznaliśmy pierwsze nazwiska, które pojawią się na ekranie. Oczywiście w filmie nie zabraknie gwiazd: Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Kelly Reilly, Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan oraz Riccardo Scamarcio. W roli głównej powróci oczywiście sam Kenneth Branagh.

Historia zaczyna się w powojennej Wenecji, kiedy 13-letnia dziewczynka, która twierdziła, że ​​była świadkiem morderstwa, zostaje znaleziona martwa w wannie z jabłkami. Film, którego tytuł brzmi A Haunting in Venice opowie nam historię nieco starszego Herkulesa Poirot. Detektyw obecnie jest na emeryturze i żyje na dobrowolnym wygnaniu w najbardziej czarującym mieście na świecie.

To fantastyczny rozwój postaci Herkulesa Poirot, a także serii Agathy Christie. Oparta na złożonej, aczkolwiek mało znanej opowieści o tajemnicy, której akcja rozgrywa się w Halloween w malowniczym mieście. To niesamowita okazja dla nas, jako filmowców, i cieszymy się, że możemy dostarczyć coś naprawdę mrożącego krew w żyłach naszym wiernym widzom.

powiedział Kenneth Branagh

Wcześniej Kenneth Branagh zaadaptował dwie najbardziej znane powieści legendarnej pisarki – Morderstwo w Orient Expressie oraz Śmierć na Nilu.

Zdjęcia do filmu A Haunting in Venice mają się rozpocząć 31 października w Halloween, co jest niezłym smaczkiem samym w sobie. Premiera najprawdopodobniej w 2023 roku.

