Serial Hulu ''Devil in the White City'' traci głównego aktora i reżysera 0

Nad adaptacją słynnej powieści Erica Larsona Diabeł w Białym Mieście zawisły bardzo czarne chmury. Powstającą dla Hulu serię w przeciągu ostatnich dni opuściło dwoje ważnych osób – główny aktor i reżyser.

Keanu Reeves, film ''Matrix Zmartwychwstania''

Parę dni temu Internet obiegła informacja o rezygnacji Keanu Reevesa z roli Daniela Hudsona Burnhama. Teraz jak się dowiadujemy w jego ślady poszedł reżyser Todd Field. Oboje nie ujawnili oficjalnych powodów takich decyzji. Platforma Hulu również nie skomentowała jak dotąd sprawy. Nie wiadomo więc co dalej z projektem, czy będzie kontynuowany i odbędą się poszukiwania nowych osób na opuszczone stanowiska czy serwis go anuluje?

Książka Larsona przedstawia prawdziwą historię dwóch mężczyzn, architekta i seryjnego mordercy, których losy połączyła ze sobą największa wystawa w amerykańskiej historii: Kolumbijska Wystawa Światowa z 1893 roku, zorganizowana w Chicago i nazywana "Białym Miastem".

Obecnie przy projekcie zostali główni jego producenci – Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio. O dalszych losach serialu Devil in the White City będziemy informować Was na bieżąco.

Źrodło: Dark Horizons