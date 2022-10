Disney przesuwa daty premiery filmów Marvela - wśród nich ''Blade'' i ''Deadpool 3'' 0

Niestety, ale na kilka ważnych filmów Marvela przyjdzie poczekać nam nieco dłużej. Disney opublikował zaktualizowaną listę premier.

''Avengers: Koniec gry''

Listę opóźnień zapoczątkował film Blade, który niedawno stracił reżysera i prace nad nim chwilowo zostały wstrzymane. Bassam Tariq z powodu konfliktów w harmonografie zmuszony został do rezygnacji z projektu. Teraz nim twórcy znajdą nowego reżysera chwila czasu upłynie, a data premiery Blade’a wyznaczona była na 3 listopada 2023 roku. Jej zmiana była tylko kwestią czasu. Jak informuje Disney aktualnie Blade zawita na szklany ekran 6 września 2024 roku, a wieć aż 10 miesięcy później niż pierwotnie zakładano.

To jedno opóźnienie wywołało oczywiście lawinę. Zmiany dosięgły takie produkcje jak:

Deadpool 3 – z 6 września na 8 listopada 2024 roku (opóźnienie o 2 miesiące)

– z 6 września na 8 listopada 2024 roku (opóźnienie o 2 miesiące) Fantastic Four – z 8 listopada 2024 na 14 lutego 2025 roku (opóźnienie o 3 miesiące)

– z 8 listopada 2024 na 14 lutego 2025 roku (opóźnienie o 3 miesiące) Nienazwany jeszcze film Marvela – z 14 lutego na 7 listopada 2025 roku (opóźnienie o 9 miesięcy)

Avengers: Secret Wars – z 7 listopada 2025 na 1 maja 2026 roku (opóźnienie o 6 miesięcy)

Miejmy nadzieję, że do kolejnych opóźnień już nie dojdzie, bowiem już te daty premier są niesamowicie odległe.

Przy okazji Disney ustalił także daty premiery trzech innych swoich produkcji realizowanych przez podlegające sobie studio Searchlight. Dramat historyczny Chevalier wejdzie do kin 7 kwietnia 2023 roku, Kingdom of the Planet of the Apes – 24 maja 2024 roku, a A Haunting in Venice – 15 września 2023 roku.

Źrodło: Deadline