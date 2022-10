Pierwsze zdjęcie z planu ''Czerwonej Sonji'' 0

Trwają już prace na planie planowanego od dawna remake’u '’Czerwonej Sonji'’. W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie stamtąd ukazujące nam tytułową bohaterkę.

Tak właśnie prezentować będzie się Matilda Lutz jako Czerwona Sonja.

Czerwona Sonja to postać stworzona przez Roberta E. Howarda, autora który znany jest z książek należących do gatunku magii i miecza. Najpopularniejszym jego dziełem jest to o przygodach Conana Barbarzyńcy.

Reżyserem filmu wybrany został M.J. Bassett mający na swoim koncie film Solomon Kane: Pogromca zła. Filmowiec pracuje na scenariuszu autorstwa Joey Soloway'a i Tashy Huo. Na ekranie oprócz Lutz ujrzymy także Roberta Sheehana jako Draygana, Wallis Day jako Annisa – niegodziwa przyrodnia siostra głównej bohaterki, Michaela Bispinga, Martyn Ford, Elizę Matengu, Manal El-Feitury i Katrinę Durden.

Wcześniej do roli Czerwonej Sonji typowana była Hannah John-Kamen, jednak musiała ona zrezygnować z roli z powodu konfliktów w harmonogramie.

Odtwórczyni tyułowej wojowniczki niezbyt znana jest jak dotąd szerszej publiczności. Do tej pory wystąpiła w takich produkcjach jak francuski thriller Zemsta czy horror noszący tytuł Klasyczny horror.

Obecnie ekipa filmowa znajduję się w Bułgarii. Fabularne szczegóły filmu jak na razie trzymane są w ścisłej tajemnicy.

Źrodło: ComingSoon