''Akademia Dobra i Zła'' - pełny zwiastun filmowej adaptacji serii książek Somana Chainaniego 0

Witaj w Akademii Dobra i Zła, gdzie zaczyna się każda dobra baśń. Został Ci tylko tydzień, aby wybrać, po której stronie staniesz. Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym przez Netflix pełnym zwiastunem filmu Akademia Dobra i Zła.

''Akademia Dobra i Zła''

Przyjaźń Sofii i Agaty zostaje wystawiona na próbę, gdy dziewczyny trafiają do magicznej szkoły dla przyszłych pozytywnych i negatywnych bohaterów baśni. Sophie to delikatna, zdolna i z ambicjami księżniczki dziewczyna, która wie, że w nowej szkole zdobędzie najwyższe oceny i dołączy do grona absolwentek tj. Kopciuszek, Roszpunka czy Królewna Śnieżka. Agatha z kolei poprzez swój ponury styl ubierania i wygląd bardziej pasuje do złoczyńców. Jednak popełniono błąd i dziewczyny trafiły nie tam, gdzie się spodziewały. Jednak czy na pewno był to błąd? Może to wskazówka do poznania ich prawdziwego ja.

Akademia Dobra i Zła to filmowa adaptacja bestsellerowej serii książek Somana Chainaniego w reżyserii Paula Feiga, w której główne role grają Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron i Kerry Washington.

Premiera filmu już 19 października.

Źrodło: Netflix