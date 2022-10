Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Michelle Yeoh i Pete Davidson w obsadzie "Transformers: Rise of the Beasts" 0

Reżyser Steven Caple Jr. poinformował o nowych aktorskich angażach do filmu Transformers: Rise of the Beasts.

Michelle Yeoh i Pete Davidson do nazwiska, które znalazły się na liście z obsadą, która będzie użyczała swoich głosów kosmicznym robotom w widowisku Transformers: Rise of the Beasts.

Głosem Michelle Yeoh przemówi Airazor – przedstawicielka Maximalsów, która przemienia się w sokoła wędrownego, natomiast Pete Davidson będzie podkładał głos Autobotowi o imieniu Mirage, który będzie przekształcał się w srebrnoniebieskie Porsche 964.

Film jest obecnie w fazie postprodukcji i wydaje się, że w nadchodzących tygodniach będziemy otrzymywać więcej informacji związanych z angażami aktorów głosowych. Spekuluje się, że Paramount Pictures może zaprezentować pierwszy teaserowy zwiastun jeszcze w tym roku, a całkiem niezłą okazją do tego może być premiera widowiska Avatar: Istota wody.

Poniżej możecie zobaczyć krótkie materiały wideo zamieszczone w mediach społecznościowych, gdzie widzimy wyżej wymienionych aktorów pracujących w studiu nagraniowym:

Transformers: Rise of the Beasts trafi do kin 9 czerwca 2023 roku.

Źrodło: ComicBookMovie