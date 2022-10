Bruce Willis i John Travolta w zwiastunie ''Paradise City'' 0

Bruce Willis i John Travolta, weterani kina akcji, którzy ostatni raz spotkali się na planie Pulp Fiction 28 lat temu, ponownie wystąpią w jednym filmie. Studio Saban Films opublikowało zwiastun Paradise City, w którym to obaj panowie staną po dwóch różnych stronach barykady.

fragment plakatu promującego film ''Paradise City''

Willis wciela się w uważanego za zmarłego łowcę nagród, Travolta zaś portretuje bezlitosnego maklera giełdowego.

Ian Swan to łowca nagród postrzelony i uznany za zmarłego, po tym jak zaginął w błękitnych wodach Maui. Po tym wydarzeniu jego syn Ryan (w tej roli Blake Jenner) pragnie wyrównać rachunki i rusza na poszukiwanie morderców. Do jego misji dołącza były partner ojca (Stephen Dorff) i lokalna detektyw (Praya Lundberg). Zespołowi temu zaczyna zagrażać nie posiadający skrupułów makler giełdowy. Każe on im o wszystkim zapomnieć albo pożałują. Nie wycofują się jednak ze swojej misji, a kiedy docierają do pilnie strzeżonej wyspiarskiej społeczności Paradise City zyskują niespodziewanego sprzymierzeńca.

Za kamerą Paradise City stanął Chuck Russell, który jest także współautorem scenariusza wraz z Corey Large i Edwardem Drakem. Film otrzymał kategorię R za przemoc i wulgarny język, co przy udziale Willisa i Travolty wcale nie dziwi.

Premiera Paradise City w kinach i na VOD już 11 listopada.

