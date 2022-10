''Matylda: Musical'' - zwiastun zupełnie nowej wersji wyróżnionego nagrodami Tony i Oliviera musicalu 0

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun filmu Matylda: Musical. Produkcja ta to adaptacja teatralnego musicalu opartego na dziecięcej powieści Roalda Dahla o tym samym tytule.

fragment plakatu promującego film ''Matylda: Musical''

Matylda: Musical to historia niezwykłej dziewczynki imieniem Matylda Wormwood, która – uzbrojona w bystry umysł i bujną wyobraźnię – odważnie sprzeciwia się ustalonym normom, by zmienić swoje życie – raz na zawsze i ze wspaniałym skutkiem. Matylda uważa, że posiada najgorszych rodziców na świecie, którzy zadowalają się tandetną telewizją i podejrzanymi programami do zarabiania pieniędzy. Dziewczynka zaś uwielbia zatracać się w kartach swoich ulubionych książek. Żyjąc w rodzinie hałaśliwej, samolubnej i nieuprzejmej, Matylda po cichu wszystko obserwuje i sprytnie opracowuje drobne akty buntu i zemsty. Po spotkaniu z panną Honey, dziewczynka zaczyna wymyślać fantastyczne opowieści. Radość z życia dają jej także nowi szkolni przyjaciele i bibliotekarka pani Phelps. Pod ich wpływem Matylda postanawia sprzeciwić się wszechobecnym normom i dać nauczkę pannie Trunchbull, dyrektorce szkoły do której uczęszcza.

Obsadę filmu prowadzą Emma Thompson jako Trunchbull, Stephen Graham – ojciec Matyldy, Andrea Riseborough – matka Matyldy, Sindhu Vee jako Phelps, Alisha Weir jako Matylda i Lashana Lynch jako Honey. Za kamerą musicalu stanął Matthew Warchus.

Matylda: Musical najpierw 9 grudnia trafi na ekrany wybranych kin. Od 25 grudnia będzie zaś dostępny na platformie Netflix.

Źrodło: Netflix