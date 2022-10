Zwiastun film "Święta inaczej" komedii romantycznej od twórcy "Listów do M." 0

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski znowu razem! Tym razem młode gwiazdy spotkały się na planie komedii zatytułowanej Święta inaczej. Film w kinach od 25 listopada tego roku.

kadr z filmu "Święta inaczej"

Ewa jest perfekcyjną panią domu. Do Świąt szykuje się już od wakacji i nie przyjmuje do wiadomości, że coś może pójść nie tak. Nic więc dziwnego, że gdy w przeddzień Wigilii odkrywa, że jej małżeństwo jest bajką, w którą wierzy już tylko ona, poukładany, lśniący świat wali jej się na głowę. Trafiona w serce z dużego kalibru, Ewa po raz pierwszy w życiu postanawia zrobić coś naprawdę spontanicznego: rzuca wszystko i wsiada do pierwszego lepszego pociągu w nieznane.

Tropem zaginionej matki ruszają jej dzieci: nastoletni Dorian, który w swoim liceum czuje się jakby urwał się z choinki i jego starsza siostra Emma, której związek właśnie eksplodował jak skład sylwestrowych fajerwerków. Przedzierają się przez zaatakowany śnieżycą kraj, by odkryć zaskakującą prawdę: że Święta warto spędzić zupełnie inaczej, a może nawet całe życie…

W filmie zobaczymy m.in. Darię Widawską, Karola Dziubę, Agnieszkę Mandat, a także plejadę młodych aktorów: Wiktorię Gąsiewską, Adama Zdrójkowskiego, Wiktorię Kruszczyńską, Oskara Wojciechowskiego i Antoniego Sałaja.

Za reżyserię odpowiada Patrick Yoka, twórca takich produkcji jak Rodzinka.pl i Listy do M. 4.

Źrodło: Monolith Films