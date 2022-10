''Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle'' - prawdziwe historie polskich fortun. Film od jutra w kinach! 0

Już jutro w polskich kinach zadebiutuje nasza rodzima komedia w reżyserii Heatcliffa Janusza Iwanowskiego Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. Produkcja ta ukaże kulisy powstania największych polskich fortun. Prawdziwa historia, która zwala z nóg.

''Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle''

W czasach, gdy w Polsce półki sklepowe świeciły pustkami, bohaterowie filmu znaleźli sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy. Skąd wiedzieli na czym można zrobić biznes? Jak dorobili się w czasach kryzysu? Choć mogłoby się wydawać, że to był męski świat, to prawdziwą głowę do interesów miały kobiety. Dorota, Krysia, Marzena i Sabrina udowadniają starą prawdę, że gdy kobieta o coś walczy, to nigdy się nie poddaje i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać.

Z każdą minutą w filmie przybywa sekretów. A im więcej tajemnic i ludzkich słabości, tym bardziej prawdopodobne staje się to, że w końcu wszystko zacznie się sypać.

W głównych rolach występują: Małgorzata Kożuchowska, Dominika Gwit, Agnieszka Więdłocha, Paulina Gałązka, Maciej Zakościelny, Sebastian Stankiewicz, Rafał Zawierucha, Mikołaj Roznerski, Michał Koterski, Paweł Małaszyński, Cezary Łukaszewicz i Antoni Pawlicki. Scenariusz wyszedł spod pióra Rafała Wosia i Michała Kalickiego.

Premiera 14 października.

Oto zwiastun:

Źrodło: Global Studio